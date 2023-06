Napoli, la frase di Giuntoli a De Laurentiis fa capire tutto sul futuro

Il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli durante la premiazione per lo scudetto , dopo aver ricevuto la medaglia d'oro, si avvicina a De Laurentiis e gli sussurra qualcosa all'orecchio . Cosa? Sono poche parole, ma è una frase significativa che forse, indirettamente, svela il suo futuro. "Grazie di tutto" dice l'attuale ds azzurro al numero uno del club, quasi un saluto dopo otto anni intensi con la vittoria dello scudetto come apice della sua carriera o semplicemente un sincero ringraziamento per l'opportunità avuta con la chiamata nel 2015 quando era a Carpi.

Quale sarà il futuro di Giuntoli?

Non è mistero che Giuntoli, che ha un contratto fino al 2024 con il Napoli, piaccia alla Juventus. De Laurentiis potrebbe incontrarlo nei prossimi giorni e già questa può essere la settimana decisiva in tal senso per il suo futuro. Il ds del Napoli dopo la gara con la Fiorentina disse "il Napoli con De Laurentiis sarà sempre competitivo, fidatevi di lui" lasciando intendere di poter andare via. La frase surrussata al patron azzurro può essere l'ennesimo indizio sul suo futuro.