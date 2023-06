Napoli-Coca Cola, nasce bottiglia speciale dedicata a Kvaratskhelia

Kvara sulle bottiglie, ma quali saranno e dove verranno vendute?

Saranno da 500mln e in edizione limitata e saranno disponibili a partire dalle prossime settimane solo in Georgia e faranno parte di un progetto a supporto dei Campionati Europei UEFA Under 21, che si disputeranno in Georgia e Romania. Kvara sarà tra i protagonisti del torneo al quale parteciperà, lo ha confermato anche il suo agente. Non solo: il procuratore dell'attaccante del Napoli ha anche ribadito la volontà del suo assistito di restare in azzurro.