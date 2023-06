"Io al Napoli?", Benitez con la sua risposta esce allo scoperto

Rafa Benitez, il passato che potrebbe ritornare. Perché lo spagnolo non nega di sognare di tornare ad allenare in Italia, al Napoli, per prendere il posto di Luciano Spalletti: "Napoli? Sto aspettando, voglio ancora vincere, ma la decisione è di qualcun altro". Come a dire: nel caso, sono pronto. Lo spagnolo non vede l'ora di cominciare una nuova avventura. Benitez, intervistato da Sky Sport da Istanbul per la finale Champions, ha aggiunto: "Non voglio stare a metà classifica, voglio squadre per vincere. Sono preparato, guardo e analizzo tutto e vorrei continuare a farlo".