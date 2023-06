"Demme, accordo con l'Hertha Berlino: ingaggio più basso pur di trasferirsi"

Demme-Hertha, cosa manca per la chiusura?

Affare ad un passo dalla chiusura? Non proprio. Secondo quanto riportano dalla Germania, infatti, mancherebbe ancora l'accordo tra le due società. Demme, infatti, è legato al Napoli da un contratto fino al 2024. In questa stagione il tedesco, ex Lipsia, ha giocato davvero poco, per questo avrebbe voglia di tornare in Germania - tre anni dopo il suo arrivo in Italia, era il gennaio del 2020 - per ritrovare quella continuità smarrita dopo l'esplosione di Lobotka.