Garcia, l'ex giocatore della Roma: "In un aspetto è simile a Spalletti"

Rudi Garcia è il nuovo allenatore del Napoli. Chi lo conosce bene è Marco Tumminello. Il giocatore della Gelbison, ma in prestito dal Crotone, lo ha avuto alla Roma, giovanissimo, e non può che parlarne bene ai microfoni di Radio Crc: "Il presidente ha fatto una scelta azzeccatissima. È il profilo giusto, trasmette tranquillità. Si è già fatto conoscere e di esperienza ne ha molta. È un allenatore molto calmo in panchina, si fa rispettare".