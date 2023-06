Spalletti lascia Napoli: arriva il messaggio social di Osimhen

"Grazie mister" scrive sui social network Victor Osimhen per salutare e ringraziare Luciano Spalletti all'indomani dell'annuncio di Rudi Garcia come nuovo allenatore del Napoli. Passaggio di consegne per la panchina azzurra ma i calciatori del tricolore non dimenticano il tecnico del grande traguardo col quale molti sono cresciuti.