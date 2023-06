Napoli, medaglia d'argento per lo scudetto: svelate le caratteristiche

Una medaglia celebrativa d'argento per la vittoria dello scudetto del Napoli . La presentazione è avvenuta al palazzo di Poste Italiane a Milano. Il prodotto, da collezione, che costa 150 euro , è stato realizzato dal maestro incisore della Zecca di Stato Valerio De Seta. Pesa 18 grammi, ha un diametro di 32 millimetri ed è custodito in un astuccio con scatola personalizzata e certificato di garanzia. Nei giorni scorsi, alla presenza di De Laurentiis e del capitano, Di Lorenzo, fu svelata anche quella d'oro.

Medaglia scudetto Napoli, le caratteristiche

Sul dritto, policromo, il simbolo della Società Sportiva Calcio Napoli con in alto le date “2022 – 2023” in riferimento alla stagione calcistica della vittoria, attorniato da una corona con la scritta “SSC NAPOLI CAMPIONE D’ITALIA” completata in basso dal simbolo policromo del Campionato di calcio di Serie A. Sul rovescio, una scena di giubilo popolare in un tipico vicolo cittadino, a rappresentare il forte legame della Città con il Club napoletano.