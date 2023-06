L'ex Juve a sorpresa: "Giuntoli? Come portar via moglie all'altro marito"

Cosa ha detto l'ex presidente della Juve?

Cobolli Gigli ha usato un paragone per parlare del possibile approdo di Giuntoli in bianconero: "De Laurentiis ha tutto il diritto di trattenerlo per un alto anno o accettare delle compensazioni economiche per liberarlo. Non è un matrimonio ben nato: è come portar via la moglie ad un altro marito". La chiusura è prevedibile: "Se fossi stato nella Juventus, avrei lasciato perdere Giuntoli, visto che ha ancora un anno di contratto col Napoli" ha concluso l'ex presidente dei bianconeri.