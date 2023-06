Napoli, tutto sul ritiro: le date e le amichevoli in programma

Dopo lo scudetto conquistato, per il Napoli è già il momento di pensare alla preparazione della prossima stagione. Gli azzurri saranno impegnati negli ormai tradizionali ritiri a Dimaro , in Trentino Alto-Adige, e a Castel Di Sangro in Abruzzo.

Napoli, le date del ritiro tra Trentino ed Abruzzo

La squadra si unirà per la prima volta sotto gli ordini di Rudi Garcia il 14 luglio a Dimaro, dove rimarrà fino al 25 luglio. Le prime amichevoli sono invece in programma il 20 ed il 24 luglio alle ore 18. Gli avversari non sono ancora stati resi noti, ma si tratterà di squadre della zona per iniziare a mettere i primi minuti nelle gambe. Successivamente, dal 28 luglio al 12 agosto, gli azzurri si sposteranno a Castel Di Sangro in Abruzzo per la seconda parte ritiro.