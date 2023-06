Michel Bastos rivela: "Stavo per andare al Napoli, ma Garcia..."

Retroscena e curiosità di mercato legati a vecchie stagioni. L'ultima l'ha riproposta Michel Bastos. L'ex esterno della Roma, 16 presenze in campionato in appena sei mesi di Serie A prima dell'addio, era vicino al Napoli ma alla fine il trasferimento non si è concluso a causa di...Garcia. L'ex tecnico giallorosso, erede di Spalletti a Napoli, è stato determinante nella sua scelta di legarsi alla Roma nel 2014 .

La rivelazione di Bastos su Garcia

Proprio l'ex esterno brasiliano Bastos ne ha parlato a Radio Crc: "Mi sarebbe piaciuto giocare nel Napoli, sarebbe stata una grande opportunità per me, ma la presenza di Garcia è stata determinante nella mia scelta". Bastos ha speso così parole d'elogio per Garcia, lo stesso ha fatto un altro suo ex giocatore, Totti, che ha rinnovato recentemente la sua stima per il tecnico francese.