Napoli, Kim diventa più giovane: in Corea cambia il calcolo dell'età

In Corea del Sud si nasceva con un anno in più. Il precedente sistema di calcolo dell'età delle persone, infatti, prevedeva che i nascituri avessero già un anno al momento del parto per poi aggiungerne un altro ogni 1 gennaio. Dal 28 giugno, invece, la Corea ha abbandonato il tradizionale sistema di conteggio dell'età anagrafica adottando così il metodo di calcolo internazionale. Qualcuno ha guadagnato così uno o addirittura due anni pensando ai nascituri, ad esempio, di dicembre, che un mese dopo avevano già due anni.