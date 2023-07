Valdifiori punta su un giocatore del Napoli: "Sarà fondamentale per Garcia"

Sono passati sette anni da quando Mirko Valdifiori ha lasciato il Napoli, in cui ha militato nella stagione 2015/16. L'ex centrocampista azzurro, adesso alla Vis Pesaro in Serie C, ha collezionato solo sette presenze con la maglia del club partenopeo, ma gli è rimasto nel cuore. Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, infatti, Valdifiori è tornato a parlare della sua esperienza, rendendo i tributi a due persone in particolare: "Ringrazierò sempre Giuntoli e De Laurentiis per avermi portato al Napoli, fu un momento importante per la mia carriera. Il direttore sportivo ha fatto un lavoro enorme a Napoli".