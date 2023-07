Napoli, quando verrà presentata maglia scudetto: indizio su nuovo sponsor

C'è da settimane grande attesa per scoprire come sarà e quando verrà presentata la nuova maglia del Napoli. Quella della prossima stagione. Quella con lo scudetto cucito sul petto a distanza di 33 anni dall'ultima volta. La precedente era stata realizzata per la stagione 1990/91. Il Napoli ha svelato luogo e data della presentazione. La nuova divisa da gioco verrà svelata al pubblico lunedì prossimmo alle ore 14.