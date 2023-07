Napoli, De Laurentiis contro Malagò: "Dovrebbe farsi da parte"

Aurelio De Laurentiis ha parlato in conferenza stampa in occasione della presentazione del nuovo ds Meluso. Il presidente del Napoli ha attaccato Giovanni Malagò , numero uno del Coni .

De Laurentiis attacca Malagò: "Noi gli unici con due extracomunitari"

Il presidente del club campione d'Italia ha risposto così ad una domanda sull'arrivo di calciatori extracomunitari: "Bisognerebbe chiederlo alla Lega, a Malagò e Gravina. Siamo l'unico Paese che può fare soltanto due extracomunitari. Sarebbe bello avere un dialogo, dovrebbe essere molto sollecitante. Andrebbe chiesto a Malagò di farsi da parte, visto che il calcio finanzia tutto lo sport italiano. Quindi prendiamoci qualche unità in più, rispettando ancora la Legge Bossi-Fini. Poi non si cambiano mai le leggi, c'è una sovrapposizione che incrosta tutto il meccanismo. I club non possono fare la propria strada perché troppi limiti ti impediscono di fare vera impresa".