Insigne scatenato con la moglie Jenny sulle note di Gigi D'Alessio

Napoli a distanza attraverso le canzoni di Gigi D'Alessio. L'ex attaccante azzurro Lorenzo Insigne con la moglie Jenny nel corso della loro avventura americana non dimenticano le proprie origini. In un video che ha fatto il giro dei social i due sono in auto e si divertono cantando una storica canzone dell'artista napoletano dal titolo "Una magica storia d'amore" , canzone interpretata recentemente con D'Alessio anche dalla cantante Elodie .

Come sta andando l'avventura di Insigne a Toronto?

Insigne resta legatissimo alla sua città anche a distanza di centinaia di chilometri dopo la fine della sua avventura col Napoli e la scelta di ripartire da Toronto nel 2022. Un'avventura diversa dalle aspettative per le tante difficoltà vissute dal club canadese. Recentemente sono emerse anche voci sul possibile interesse per lui di club arabi. Per ora lui si rilassa in famiglia.