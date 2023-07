Napoli, undici giocatori hanno lasciato il ritiro di Dimaro: l'elenco

L'arrivo dei big, dei Nazionali, come Osimhen e Kvaratskhelia, ha allungato l'elenco di calciatori presenti in Val di Sole. Anche per questo motivo diversi giovani hanno lasciato Dimaro dato che domani, in amichevole contro la Spal, ci sarà spazio per i veterani, e martedì si tornerà a casa.