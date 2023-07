Napoli in ritiro a Castel di Sangro: le amichevoli e il prezzo dei biglietti

La prima parte del ritiro del Napoli si avvicina alla fine. La squadra lascerà Dimaro il 25 luglio e tre giorni dopo sarà subito a Castel Di Sangro . Quattro le amichevoli internazionali in programma nella città abruzzese a partire dal 29 luglio. Il club intanto ha pubblicato sul sito ufficiale tutte le informazioni per assistere alle amichevoli degli azzurri.

Napoli a Castel Di Sangro, le info per le amichevoli

Queste la nota: "In occasione del ritiro di Castel di Sangro, i Campioni d’Italia saranno impegnati in quattro amichevoli di livello internazionale, tutte in scena allo stadio Teofilo Patini.

Questo il programma degli eventi:

Sabato 29 Luglio alle ore 18:30 Napoli vs Hatayspor

Mercoledì 2 Agosto alle ore 18:30 Napoli vs Girona Futbol Club

Domenica 6 Agosto alle ore 18:30 Napoli vs FC Augsburg

Venerdì 11 Agosto alle ore 18:30 Napoli vs Apollon Limassol

La vendita dei tagliandi, per ogni singolo evento, avrà inizio Martedì 25 luglio 2023 alle ore 10.00 Nei settori Distinti e Tribuna saranno applicate tariffe ridotte per gli Under 14.

Questi i prezzi:

Tribuna

Intero € 40,00

Under 14 € 25,00

Distinti

Intero € 25,00

Under 14 € 14,00

Curve

Intero € 14,00 (non sono previste tariffe ridotte)