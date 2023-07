Diretta Napoli-Spal: alle 18.30 live la seconda amichevole a Dimaro

La gara amichevole Napoli-Spal è in programma alle ore 18 al Comunale di Dimaro e sarà visibile su Sky Sport Calcio e anche in chiaro su Tv8.

17:00

La probabile formazione

C'è grande attesa per la sfida contro la formazione allenata da Di Carlo dato che in campo, a differenza del primo test, in cui erano in campo molti giovani, oggi ci saranno diversi big, da Osi a Kvara passando per Zielinski e Lobotka. Ecco le probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Garcia

SPAL (4-3-3): Alfonso; Dickman, Arena, Peda, Tripaldelli; Contiliano, Prati, Murgia; Orfei, Antenucci, D’Orazio. All. Di Carlo

16:45

Napoli, alle 18.30 sfida alla Spal

Si conclude formalmente oggi il ritiro a Dimaro. Il Napoli dopo il 6-1 all'Anaune affronterà alle 18.30 la Spal per la seconda e ultima amichevole in Val di Sole. Domani il rientro a casa, dal 28 seconda parte di ritiro a Castel di Sangro fino al 12 agosto.

Stadio di Carciato - Dimaro