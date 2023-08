Da Allan a Uvini: quanti brasiliani al Napoli prima di Natan

Natan, erede di Kim , sarà il trentesimo brasiliano a vestire la maglia del Napoli . C'è una grande tradizione sudamericana per il club azzurro e il centrale del Bragantino andrà ad allungare il già folto elenco. L'ultimo brasiliano ad aver indossato (e ancora indossa) la maglia del Napoli è stato Juan Jesus che sarà utilissimo per la crescita del suo connazionale. Negli ultimi anni ci si ricorda dell'esperienza di Allan , acquistato nel 2015 dall'Udinese, ma anche delle difficoltà dello sfortunato Rafael o, ancora, delle pochissime apparizioni di Uvini , un altro giovane difensore che arrivò dal San Paolo.

Napoli, quanti brasiliani prima di Natan

Prima di Juan Jesus, arrivato da svincolato nel 2021, il Napoli aveva puntato su due brasiliani senza mai vederli in campo: Carlos Vinicius e Leandrinho, due attaccanti, il primo della scuderia Jorge Mendes e il secondo scelto per la Primavera. Allan fu acquistato dall'Udinese nel 2015, prima di lui ci si ricorda di due portieri, Gabriel e, soprattutto, Rafael Cabral, sfortunatissimo con l'infortunio al crociato che ne condizionò la carriera. Fece bene per pochi mesi l'ex Barcellona Henrique. Tra i brasiliani, molti tifosi ricorderanno anche i primi brasiliani dell'era De Laurentiis: Toledo e Guerreiro.