Napoli-Augsburg, dove vederla in tv

Napoli-Augsburg: orari e canali

La gara amichevole Napoli-Augsburg è in programma alle ore (18.30) allo stadio Patini di Castel di Sangro. L'incontro si potrà seguire su Sky, ma anche gli abbonati della pay-tv per seguirla, dovranno pagare un ticket di 9.99 euro.

Dove vedere Napoli-Augsburg in diretta TV

La gara amichevole tra Napoli-Augsburg, sarà trasmessa su Sky in Pay per-View.

Dove vedere Napoli-Augsburg in streaming

La partita tra Napoli e Augsburg non sarà visibile in streaming.

Napoli-Augsburg in diretta: la cronaca

Con il Girona, Garcia è partito dal turnover: per un’ora, in campo il cosiddetto Napoli-2; e per chiuderla, spazio a chi si presume possa essere titolare. Con l’Augsburg, con tendenza confermata, inversione di formazione, ma senza Kvara che ieri se ne è stato a lavorare parte e probabilmente (ma non sicuramente) pure con Osi a fare il tifo: dipende dalla condizione, chiaramente, perché rischiare non si può. Mario Rui non potrà esserci come Anguissa, ma Olivera, che ad un certo punto ha fatto venire l’ansia ai tifosi per un ruzzolone, si prenderà la fascia sinistra. Qui le probabili formazioni.