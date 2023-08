Mertens annuncia l'addio al calcio: "Penso che sarà la mia ultima stagione"

Dries Mertens annuncia: "Penso che questa sarà la mia ultima stagione". Le parole a sorpresa dell'attaccante belga arrivano dalla Turchia. In conferenza stampa, prima della sfida contro l'Olimpija Ljubljana (dove ha segnato un super gol) valida per il terzo turno preliminare di Champions League, l'ex attaccante del Napoli traccia un bilancio della propria carriera ed ammette: "Ho quasi 37 anni, mentalmente me ne sento 25 ma fisicamente no. Penso che questa sarà la mia ultima stagione. Voglio provare a fare cose diverse nella vita per ottenere successi diversi. Intanto mi diverto ancora, ogni giorno, e sono abituato a giocare due volte a settimana. Col Napoli lo facevo, voglio farlo anche col Galatsaray".