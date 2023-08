Napoli-Apollon Limassol, dove vederla in tv Sky o Dazn

Napoli-Apollon Limassol: orari e canali

La gara amichevole Napoli-Apollon Limassol è in programma alle ore 18.30 allo stadio Patini di Castel di Sangro e sarà visibile su Sky.

Dove vedere Napoli-Apollon Limassol, in diretta TV

Napoli-Apollon Limassol sarà visibile in diretta tv, su Sky (canale 251), in Pay Per View.

Dove vedere Napoli-Apollon Limassol in streaming

La partita tra Napoli e Apollon Limassol non sarà visibile in streaming, essendo in in pay per view: il match si potrà seguire solamente in tv al canale 251.

Napoli-Apollon Limassol in diretta: la cronaca

Ultimo test a Castel di Sangro per il Napoli di Garcia: attesa al Patini per le prove generali in vista dell'esordio di campionato. Qui le probabili formazioni