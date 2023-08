Osimhen, rinnovo con il Napoli a un passo: tutti i dettagli

Stavolta ci siamo davvero: Victor Osimhen e il Napoli hanno raggiunto un accordo per il rinnovo di contratto. L'attaccante campione d'Italia prolungherà per un'altra stagione, quindi fino al 2026 , a cifre importantissime: lo stipendio sarà superiore ai 10 milioni a stagione. Adesso manca solo l'ufficialità , che è attesa nei prossimi giorni.

Rinnovo Osimhen con il Napoli, come si è arrivati all'accordo

Ci sono voluti dieci incontri tra l'agente di Victor, Roberto Calenda, e il presidente Aurelio De Laurentiis per arrivare all'accordo, ma adesso i tifosi del Napoli possono tirare un sospiro di sollievo. Niente Arabia, niente addio: il Napoli e Rudi Garcia difenderanno lo scudetto con il loro bomber. Poi, tra un anno, eventualmente se ne riparlerà anche perché nel rinnovo sarà presente una clausola rescissoria.

Rinnovo Osimhen, il valore della clausola

Il valore della clausola sarà di 150 milioni e per il primo anno non sarà valida per l'Italia. Chi vorrà l'attaccante, all'estero, (tra 12 mesi) ora sa quali sono le cifre per portarlo via da Napoli. Ma non sarà facile, perché Osimhen a Napoli sta benissimo e il Napoli con questo rinnovo lo ha trattato da campione.