Di Lorenzo festeggia il compleanno... in ritardo e saluta anche Mancini

Di Lorenzo festeggia i 30 anni in ritardo

La festa di compleanno gliel'hanno fatta i compagni e tutto il Napoli dato che Di Lorenzo era ancora in ritiro con la squadra. Ha sfruttato la pausa per stare anche con sua moglie e i suoi amici. Alle sue spalle, durante la foto con la torta, si vede un led simpatico: il 22 in bella mostra, suo numero in campo, con sotto la scritta +8. Domenica i festeggiamenti, lunedì subito in campo per proseguire l'ultima fase della preparazione. In questo weekend infatti riparte la Serie A e la squadra di Rudi Garcia è pronta per l'esordio contro il Frosinone.

Di Lorenzo saluta Mancini

Intanto il terzino ci ha tenuto a salutare il ct Mancini dopo le sue dimissioni dal ruolo di ct della Nazionale italiana. L'allenatore marchigiano ha dato fiducia all'ex Empoli concedendogli pieno potere sulla fascia destra. Scelta che ha dato i suoi frutti dato che Di Lorenzo è stato uno dei migliori durante gli Europei vinti. Il capitano del Napoli ha scelto proprio una foto di quella vittoria per salutarlo e ringraziarlo nelle storie Instagram.