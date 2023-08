Napoli, alla scoperta di Lindstrom: la nuova freccia di Garcia

Nelle scorse ore il Napoli ha chiuso l'operazione per Jesper Lindstrom , esterno d'attacco proveniente dall' Eintracht Francoforte . Il calciatore, che domani sarà a Roma per le visite mediche , arriverà in prestito con obbligo di riscatto per 25 milioni di euro .

Napoli, la carriera di Lindstrom

Il nuovo calciatore della squadra campione d'Italia ha iniziato la sua carriera nelle giovanili del Brondby, dove ha esordito nel 2019/20. L'anno successivo, grazie ad una super stagione da 10 gol ed 11 assist, ha permesso ai gialloblù di tornare sul tetto di Danimarca 16 anni dopo l'ultima volta. Da qui il passaggio all'Eintracht Francoforte per 7 milioni di euro. Anche in Germania non smette di vincere con l'Europa League conquistata nella finale contro i Rangers. La dirigenza del Napoli se ne innamora negli ottavi di Champions della scorsa stagione, dove gioca titolare nella gara d'andata.

Napoli, le caratteristiche di Lindstrom

Rudi Garcia è pronto ad accogliere un calciatore dotato di grande rapidità nei movimenti e nel dribbling. Il danese sarà utile a sviluppare il gioco in verticale degli azzurri grazie alle sue accellerazioni sul rettilineo. L'esterno, destinato a prendere il posto di Lozano in rosa, si giocherà la maglia da titolare con Politano. Un aspetto in cui dovrà cercare di migliorare in Serie A è quello della finalizzazione, come affermato da lui stesso in delle precedenti interviste.