Garcia e il siparietto col giornalista: "Chiesa al centro del villaggio? No..."

L'ambiente Lazio non dimentica la storica frase di Garcia quando, da allenatore della Roma, dopo un derby vinto, disse: "Abbiamo riportato la chiesa al centro del villaggio". Dopo il ko con la Lazio, in conferenza stampa, un giornalista di Roma che seguiva proprio la squadra di Sarri ha posto questa domanda a sorpresa al tecnico azzurro: "Mister, abbiamo riportato la chiesa al centro del villaggio? I napoletani forse non capiranno...".