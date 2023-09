Napoli, senti Carvajal: "Gabri Veiga in Arabia? Lo capisco perfettamente"

Intervistato da Futbol en Movistar Plus, Carvajal ha parlato del trasferimento di Gabri Veiga in Arabia Saudita . Come noto, il centrocampista spagnolo era in procinto di firmare col Napoli , prima della virata verso il faraonico contratto offertogli dall'Al-Ahli.

Cosa ha detto Carvajal su Gabri Veiga?

A differenza della critica mossa da Kroos a Gabri Veiga, Carvajal ha mostrato comprensione per la scelta effettuata dal centrocampista: "Lo capisco perfettamente. Quando sono andato in Germania al Bayer Leverkusen ho firmato per cinque anni e la prima cosa che ho fatto è stato comprare una casa per i miei genitori. Alla fine è un sostentamento economico e se puoi aiutare la tua famiglia, bisogna capire il ragazzo. Poteva andare al Napoli per qualche milione di euro, ma nella sua carriera sarebbe potuto andare anche qualcosa storto. È comprensibile".