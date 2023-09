Elmas non trova spazio con Garcia: che differenza con l'inizio di Spalletti

Il dodicesimo ideale di Spalletti, il giocatore sempre in campo, o dal primo minuto o subentrando dalla panchina, non trova più spazio come in passato . Il giudizio è sospeso essendo trascorse appena tre giornate dall'inizio del campionato, ma fanno notizia i ventuno minuti raccolti fino a questo momento da Eljif Elmas . Il centrocampista macedone, grande protagonista con la sua nazionale nel match pareggiato uno a uno contro l'Italia , aspetta ancora il suo momento con Garcia.

Elmas, la differenza nei numeri tra Spalletti e Garcia

Nelle prime tre di campionato ha raccolto appena ventuno minuti: quattordici a Frosinone, sette col Sassuolo, zero con la Lazio. Mai in campo nonostante l'uscita dal campo di Kvaratskhelia: con Spalletti era lui la sua prima alternativa, ora c'è Raspadori. L'attuale ct dell'Italia aveva grande stima del macedone: due anni fa lo schierò in campo 55' al debutto, 90' col Genoa e altri 45' nella gara successiva. Un anno fa Elmas partì sempre dalla panchina ma riuscì sempre ad entrare per un totale di oltre settanta minuti in campo.