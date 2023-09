Napoli, chi sono i quattro che Garcia non toglie mai

Se con l'arrivo di Garcia al posto di Spalletti alcuni giocatori stanno giocando meno, come Elmas, ce ne sono altri che hanno confermato il proprio status di "insostituibili". Dopo tre giornate di campionato sono quattro i giocatori che il nuovo allenatore non ha mai tolto dal campo: Meret, Di Lorenzo, Rrahmani e Juan Jesus. 270 minuti in campo. I primi tre erano titolarissimi anche con Spalletti, il quarto è diventato - in attesa di Natan - sul campo l'erede di Kim.