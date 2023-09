Gilardino, i gol al Napoli col Genoa e a Garcia: li ricordate?

Alberto Gilardino sfiderà per la prima volta da allenatore il Napoli e Rudi Garcia , ma dello score conclusivo della sua prestigiosa carriera da calciatore ( 643 partite, 231 gol e 68 assist ) fanno parte anche i sigilli e i passaggi vincenti messi contro gli azzurri e l' allenatore francese .

Curiosità da snocciolare in attesa del calcio d'inizio di Genoa-Napoli, valida per la quarta giornata di Serie A 2023/2024, in programma stasera alle 20:45 al Ferraris: diretta testuale su CorrieredelloSport.it.

Gilardino, un gol e due assist col Genoa contro il Napoli di Cavani e Lavezzi

Contro il Napoli, Gilardino ha realizzato 4 gol e offerto 3 assist. Una rete e ben due assist sono arrivati proprio con indosso la maglia del Genoa e a Marassi: il 29 gennaio 2012, davanti agli occhi di 22.418 spettatori, Gilardino mise prima in condizioni Palacio di portare in vantaggio i rossolblù e poi segnò di testa su invito di Sculli. Nella ripresa ancora una palla d'oro per il 3-0 e la doppietta personale di Palacio prima dei centri di Cavani e Lavezzi, utili solo a rendere meno pesante il passivo finale: 3-2 nella ventesima giornata di Serie A.

Era, invece, il 13 marzo 2010 e la giornata quella numero 28 quando con una doppietta Gilardino trascinò la Fiorentina al successo per 3-1 nell'allora San Paolo rendendo vano il momentaneo vantaggio di Lavezzi. A chiudere i conti ci pensò Jovetic.