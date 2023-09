Boban: "Maradona è stato il più grande di sempre, quel gol alla Juve..."

Zvonimir Boban , Chief of Football della UEFA (ruolo operativo a stertto contatto con il presidente Aleksander Ceferin ) è stato intervistato a Nyon da Marca: l'occasione ideale per toccare diversi temi tra passato, presente e futuro del calcio.

Chiamato a esprimersi su chi ritiene i più grandi calciatori della storia, Boban ha risposto: "Possiamo metterne quattro sullo stesso piano. Pelé, Maradona, Ronaldo "il Fenomeno" e Messi . Ma nessuno, nessuno aveva il feeling con la palla come Diego. Non sto dicendo che sia il migliore, ma se guardi il gol che ha segnato per il Napoli contro la Juve , su punizione, sotto la pioggia... in tredici metri ha lanciato la palla oltre la barriera e dentro. Solo lui poteva riuscirci ed è per questo che Maradona è il più grande".

Boban, stoccate a Collina e all'Arabia Saudita

Boban si è espresso anche sull'impatto degli investimenti dell'Arabia Sudita per potenziare la Saudi Pro League a discapito del calcio europeo: "Hanno il diritto di sviluppare il calcio. Noi europei amiamo sempre il nostro calcio ed è logico che lo facciano anche loro. L'essenza del calcio è diversa. Puoi crearlo, ma non credo che avranno un grande futuro. È bello, bello che amino il calcio, ma non ci sarà mai un altro calcio come quello europeo. Il tempo non si può comprare e nemmeno la storia".

Sui maxi-recuperi: "Gli ultimi 30 minuti sono i più difficili quando giochi a livello professionistico. Ma a loro non importa. È pazzesco perché le regole del gioco non sono fatte in questo modo. Hanno deciso di cambiarle senza consultare giocatori, confederazioni, UEFA. Senza dibattito. Il gioco del calcio non appartiene a Collina, né alla FIFA né alla UEFA, né a te né a me, appartiene a chi lo ama".