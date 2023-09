"Chi ha vinto lo scudetto nel 2023?", la risposta della concorrente è un'assurda gaffe

Una domanda apparentemente facile con risposta a sorpresa . Ovviamente sbagliata. Durante "Caduta libera", programma televisivo di Canale 5, una concorrente si è ritrovata di fronte un quesito calcistico. Non la sua materia. La domanda, però, era in teoria semplice, anche perché c'erano diversi aiuti. "Ha vinto il suo terzo scudetto nel campionato di calcio di Serie A nel 2023". Sei lettere. La prima era la N, l'ultima la I. La risposta era ovviamente Napoli .

Cosa ha risposto la concorrente?

La concorrente, però, è andata in difficoltà fino a sbagliare la risposta. "Nigeria". Doppio errore: la Nigeria non poteva essere perché si tratta di una nazionale e non di una squadra di club e perché, banalmente, è una parola composta da sette lettere con l'ultima che è la A. Nonostante l'aiuto, dunque, la concorrente ha spiazzato tutti. Increduli i tifosi del Napoli e non solo che hanno assistito in diretta all'errore.