De Laurentiis seguirà il Napoli in tv: svelato il motivo per cui non è partito per Braga

Aurelio De Laurentiis non è partito per Braga con la squadra . Il presidente del Napoli non seguirà la partita dallo stadio ma dalla tv, a distanza, vorrà registrare i progressi del suo Napoli . Osservato speciale sarà l'allenatore Rudi Garcia , anche se lo stesso tecnico, intervenuto in conferenza stampa prima del match, ha definito il patron azzurro "tranquillo", ma poi ha aggiunto "chiedete a lui".

Perché De Laurentiis non è col Napoli a Braga?

De Laurentiis è rimasto a Napoli per essere al matrimonio del Rettore della Federico II, Matteo Lorito. Un impegno, dunque, ha impedito al presidente di volare in Portogallo per scortare le ambizioni del Napoli al debutto in campo europeo. Ma De Laurentiis, anche se a distanza, "ci sarà". Vivisezionerà Garcia e le sue mosse e farà il tifo per la ritrovata vittoria che manca dalla gara interna col Sassuolo del 27 agosto.