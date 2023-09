Napoli, l'ultimo gol in Champions di Osimhen e Kvaratskhelia

C'è grande attesa per il ritorno in Champions League del Napoli. La squadra oggi allenata da Garcia ha giocato l'ultima partita il 18 aprile, ritorno dei quarti contro il Milan, finì 1-1 al Maradona, risultato non sufficiente per superare il turno. Si riparte con la trasferta di Braga alla quale non parteciperà De Laurentiis, rimasto in Italia. Per Garcia, intervenuto in conferenza, l'occasione per riscattare il campionato.