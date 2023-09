Napoli, l'esempio da seguire

Anche Sarri era partito male alla sua prima stagione . Era il 2015-16 , debutto con sconfitta a Reggio Emilia col Sassuolo , pareggio all’allora San Paolo con la Samp , pareggio nella sua Empoli , due punti in tre partite. Giocava col rombo, con Insigne dietro le due punte. Tre giorni dopo il 2-2 al Castellani arrivò il Bruges in Champions: prima volta del Napoli col 4-3-3, con Mertens (e poi Insigne ) a sinistra, finale 5-0 per gli azzurri. Seconda volta col 4-3-3 nella partita successiva contro la Lazio : altro 5-0 per il Napoli . Magari capiterà anche a Garcia , si accorgerà che qualcosa non va (e sono tante le cose che non vanno nel Napoli di oggi), cambierà strada e troverà quella giusta. La differenza, fra il tecnico toscano e quello francese, è che il primo aveva ereditato da Rafa Benitez una squadra arrivata al quinto posto , in Europa League, doveva riassettarla se non proprio ricostruirla secondo i propri principi calcistici. Garcia invece si è ritrovato una squadra che ha vinto lo scudetto dominando il campionato col gioco e i risultati, o meglio, con i risultati frutto del gioco ideato e creato da Luciano Spalletti .

Il Napoli non si diverte più

Doveva solo accompagnarla. Ci vuole tempo, certo, ma sono passati più di due mesi da quando ha preso in mano il Napoli e oggi questa squadra è a metà strada, non è più spallettiana e non è ancora garciana. Mica piacevole come situazione: deve girare a destra o a sinistra? E intanto resta bloccata. Un anno fa il Napoli giocava col sorriso sulle labbra, quando le telecamere inquadravano in primo piano le facce di Osimhen, Di Lorenzo e Lobotka, si scorgeva quel sorrisetto beffardo di chi era certo che, continuando a giocare in quel modo, il risultato sarebbe arrivato. Oggi il Napoli non si diverte più. E non si nota solo dall’atteggiamento di Osimhen nell’attimo della sostituzione, reazione umana ma che poteva comunque evitare visto il momento. Si nota quando la palla gira a fatica, quando Lobotka alza lo sguardo e non trova più, d’istinto, con naturalezza, Kvaratskhelia e Politano, ma nemmeno Zielinski che è il giocatore geograficamente a lui più vicino. È una squadra confusa e incerta, come confuse e incerte sono le decisioni del suo allenatore. Se devo vincere la partita, non posso togliere i due giocatori che l’anno scorso di quelle stesse partite ne hanno vinte un’infinità, a meno che non mi accorga di qualcosa di poco convincente.

Napoli, devi riprendere a correre

Il Napoli ha conquistato lo scudetto per il suo blocco, ma è innegabile che Osi e Kvara abbiano dato alla squadra il tocco in più, spesso decisivo. È confusa nel modo di portare palla, di costruire dal basso o anche da metà campo, non trova gli sbocchi che un anno fa si aprivano davanti alle incursioni dei due terzini e alle giocate delle sue mezze ali. Niente è perso, anche se 7 punti di distacco dall’Inter non sono pochi. Il problema sono i 3 punti in meno rispetto al campionato scorso, i 4 gol in meno e soprattutto la posizione in classifica. Un anno fa, a quota 11, il Napoli aveva davanti solo l’Atalanta con 13, adesso ci sono Inter, Milan, Lecce, Juventus, Fiorentina e Atalanta da scalare. Qualcuno si chiede se sia giusto continuare col paragone della stagione scorsa. Forse no, forse non è giusto, ma purtroppo è inevitabile. Quanto è stato ammirato un anno fa è ancora negli occhi non solo della gente, ma anche dei giocatori. Che, osservandoli in campo, non si spiegano questo cambiamento, questa involuzione. Colpa loro? O colpa dell’allenatore? Il momento è decisivo, il Napoli deve riprendere a correre. E alla svelta.