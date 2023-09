“Troppo petulante”, il duro commento su Osimhen di Di Canio in diretta tv

Di Canio su Osimhen: "Atteggiamento eccessivo"

Di Canio ha sottolineato: "Osimhen ha un atteggiamento troppo esuberante e troppo petulante in campo e a volte può dare fastidio, non tanto ai compagni che lo conoscono quanto agli altri: sai quest’anno al Napoli c’è un nuovo staff e un nuovo ciclo… Probabilmente forse vuole prendersi troppa responsabilità sulle sue spalle, è un atteggiamento eccessivo figlio di questa voglia. Lo dico in senso positivo, eh".

"Serve pazienza"

Di Canio ha poi proseguito: "Serve pazienza: il rischio di quello che è accaduto a Bologna è che poi i tifosi si schierano: bisogna avere pazienza e avere atteggiamenti giusti perché altrimenti si creano delle tensioni e delle frizioni e i rapporti si rovinano. Non è come quando c’era Spalletti che con Osimhen si conoscevano bene. Ora c’è uno staff nuovo, quindi serve pazienza".

"Il video? non è una cosa normale"

Infine, Di Canio ha detto: "Il video sui social e la reazione estrema di Osimhen? Non trovo questa cosa normale, non è stata una settimana serena e se magari qualcuno avesse evitato di postare questa roba, tutto questo casino non sarebbe scoppiato".