Zielinski, uno sceicco tutto azzurro

Non per soldi ma per amore: perché in questo calcio rutilante e pure avido, un eterno conflitto d’interessi con se stessi, si può restare romanticamente adagiati nella propria natura e nutrirla di semplicità. Il giorno in cui gli proposero un contratto da sceicco, trentasei milioni di euro da spalmare in appena tre anni, senza indugi e senza paura e s postandosi lievemente come in quelle veroniche che incantano sulla trequarti, Piotr Zielinski preferì continuare a cullarsi con le onde del Napoli e ignorare ma con rispetto l’Al-Ahli: «Resto qua». C’è chi dice no alla ricchezza smodata e al richiamo prepotente del danaro per regalarsi una vita, la sua, che stia dentro copioni che non sappiano di fantascienza: e dopo aver vinto uno scudetto, quel genio a volte incompreso spiegò a se stesso e al calcio la propria diversità, il desiderio di concedersi ancora - finché si potrà - lo sciabordio sugli scogli che danno sotto casa. Varcaturo è la dimensione principesca, sta al di là di Napoli, al di qua di Castel Volturno, nel bel mezzo d’una esistenza che gli appartiene - la sua, di sua moglie Laura, di suo figlio Maksymilian e di Mia, il labrador che domina l’album fotografico dei social - e dalla quale non ha voluto scappare, neppure per tutto l’oro del mondo, e pure in assenza d’un rinnovo.