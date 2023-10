Napoli-Real Madrid, le scelte di Rudi Garcia: dubbio Olivera-Mario Rui

Ancora tu, di nuovo loro: Napoli e Real Madrid, faccia a faccia, stessa coppa, stesso stadio, nome diverso. Il 7 marzo 2017, al ritorno degli ottavi di un’altra Champions, la partita si giocò al San Paolo, mentre domani ad accompagnare una notte piena di stelle, ricordi e il ritorno di Carletto sarà il popolo del “Diego Armando Maradona”. Gran bella storia questa sfida valida per la seconda giornata della fase a gironi, decisamente più incerta rispetto a quella andata in scena più o meno sei anni e mezzo fa. Per la precisione: sono trascorsi 2.401 giorni e di quella squadra, di quel Napoli di Sarri e Hamsik, Mertens e Insigne, è rimasto soltanto un uomo: Piotr Zielinski. O meglio, lui ha giocato quella in casa (entrando in corsa) e anche quella del Bernabeu (da titolare), e poi ci sarebbe un altro reduce che però all’epoca si affacciava appena appena sul palco della prima squadra: Alessio Zerbin. Non fu mai convocato. Domani Zielinski farà parte della formazione che comincerà dal primo minuto a respirare l’aria bella della notte di Champions, mentre il collega andrà in panchina. E comunque non la dimenticherà. In palio c’è la vetta, la testa del gruppo C, e Garcia, che a sua volta tornerà a baciare la mano della regina delle coppe d’Europa dopo oltre tre anni, dalla semifinale con il Lione persa nel 2020 contro il Bayern, ha le idee già molto chiare su tutto. O quasi. Che tradotto in formazione significa: dieci uomini sono scelti, sono i soliti noti, ma resiste un ballottaggio: Mario Rui-Olivera.