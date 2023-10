Probabili formazioni Napoli-Real Madrid: Garcia con Osimhen dal 1'

La probabile formazione di Garcia

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Rudi Garcia. A disposizione: Contini, Idasiak, Mario Rui, D'Avino, Zanoli, Cajuste, Elmas, Gaetano, Lindstrom, Raspadori, Simeone, Zerbin.

La probabile formazione di Ancelotti

REAL MADRID (4-3-1-2): Kepa; Carvajal, Rüdiger, Nacho, Mendy; Valverde, Tchouameni, Camavinga; Bellingham; Rodrygo, Vinicius. Allenatore: Ancelotti. A disposizione: Lunin, Canizares, Lucas Vazquez, Fran Garcia, Modric, Carrillo, Kroos, Brahim, Ceballos, Joselu.

Garcia attacca con Politano-Osimhen-Kvaratskhelia. Ancelotti, dubbio Modric

Garcia si affida al tridente Politano-Osimhen-Kvara; in difesa i quattro davanti a Meret saranno Di Lorenzo, Ostigard, Natan e Olivera. In mezzo al campo il trio Anguissa-Lobotka-Zielinski. Nel Real Madrid Bellingham sarà titolare sulla trequarti dietro a Vinicius e ad uno tra Rodrygo (favorito) e Joselu. Un paio di dubbi sull’undici iniziale: Mendy ha recuperato e potrebbe riprendersi il posto a scapito di Camavinga. A centrocampo, Modric potrebbe andare per la terza volta consecutiva in panchina

Segui Napoli-Real Madrid in diretta sul nostro sito

Guarda su DAZN tutta la Serie A TIM e tanto altro sport. Attiva ora.

MISTER CALCIO CUP È TORNATO: GIOCA ANCHE TU!