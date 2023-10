Garcia e i convocati per la partita contro il Real: la lista del Napoli

Rrahmani e Juan Jesus saltano anche il Real Madrid. I due difensori non ci saranno per la sfida di Champions League in programma alle ore 21 allo stadio Maradona. Garcia non li ha inseriti nell'elenco dei convocati dove, invece, figura ancora una volta il giovane D'Avino. Ad eccezione dei due centrali, la rosa è al completo tra centrocampo e attacco.