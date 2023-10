L'ex preparatore del Napoli difende Meret: "Tutti bravi davanti alla tv..."

Un bolide dalla distanza che Alex Meret ha appena visto partire e la cui traiettoria è stata condizionata anche da una leggera deviazione. Due giorni dopo Napoli-Real Madrid si continua a parlare della rete di Valverde che con un tiro dalla lunga distanza ha permesso alla squadra di Ancelotti di conquistare tre punti al Maradona. La sua conclusione è stata violentissima, viaggiava a circa cento chilometri orari , eppure sui social non sono mancate alcune critiche a Meret da parte dei tifosi.

Meret, la difesa dell'ex preparatore dei portieri

A difendere il portiere del Napoli ci ha pensato l'ex preparatore Luciano Tarallo che, intervenuto a Radio Punto Nuovo, ha dichiarato: "Chi lo critica, lo fa senza nessuna base di conoscenza. Sul tiro di Valverde c’era bisogno di una reattività complessa, poi siamo tutti bravi a poter fare meglio dal divano di casa, con la pastiera davanti. Meret è uno dei migliori in Europa per reattività. Forse qualcuno voleva Onana, costato 50 milioni e già messo alla porta dal Manchester. O forse volevano Kepa, uscito a vuoto contro il Napoli. Lo rimpiangeremo quando andrà via".