Napoli, presentata la maglia speciale per Halloween

Ottobre è iniziato e vuol dire solo una cosa: Halloween. Il Napoli negli ultimi anni si è caratterizzato per sfornare maglie speciali nelle ricorrenze . Da Natale a San Valentino fino alla festa statunitense come nello scorso anno. Anche per questa stagione, Emporio Armani 7 insieme al club hanno svelato la maglia per Halloween .

Napoli, Cajuste presenta la maglia speciale

La presentazione è avvenuta con un video pubblicato sui social e girato nel Cimitero delle Fontanelle di Napoli, famoso per l'esposizione di vari teschi in giro per la cripta. Il guardiano vede un'ombra dalla telecamera. Si avvicina con la torcia ed è Cajuste con indosso la nuova maglia per Halloween. La location non è stata scelta a caso: infatti sulla maglia con sfondo nero, ci sono tutti teschi disegnati in azzurrino.