Napoli, cittadinanza italiana per Zielinski: doppio passaporto

Piotr Zielinski è un cittadino italiano . Il centrocampista del Napoli , che risiede e lavora da più di 10 anni nel Bel Paese, è risultato in possesso di tutti gli altri requisiti necessari per l'ottenimento della cittadinanza.

Zielinski, cittadinanza italiana: può essere convocato da Spalletti?

Tra i parmatri soddisfatti da Zielinski c'è anche la perfetta padronanza della lingua italiana, che Zielinski parla in maniera fluente avendolo imparato alla perfezione dai tempi in cui giocava a Empoli. Questo pomeriggio, presso la Prefettura di Napoli, alla presenza del Prefetto Claudio Palomba e dell'avvocato Nicola Leone, che ha assistito il giocatore azzurro, si è tenuta la cerimonia di conferimento della cittadinanza italiana a Zielinski. Zielinski è, dunque, in possesso del doppio passaporto polacco e italiano ma non potrà, ovviamente, essere convocato da Spalletti avendo già disputato partite con la Polonia.