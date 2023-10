Napoli, i tifosi in città hanno già deciso: #Garciaout

Basta andare a farsi un giro al bar o sui social, spesso si può essere in entrambi i luoghi nello stesso istante, per ascoltare o leggere pareri autorevoli di tifosi che avvertono l'esigenza di dire la propria. Basta discutere con amici davanti a un caffè in tazza bollente ma, se la fretta incombe in una frenetica mattinata lavorativa, ci si può anche accodare a un #Garciaout che su X, vecchio Twitter, è di tendenza da dopo la gara con la Lazio ed è tornato attuale al novantesimo della partita contro la Fiorentina. Per la città, che ancora cammina scortata da residui di striscioni e festoni dello scudetto, è quasi anacronistico doversi confrontare con una realtà inedita , con una squadra in difficoltà, con un allenatore che per molti, quasi tutti, «è il primo responsabile di una situazione divenuta insostenibile e alla quale De Laurentiis deve al più presto porre un freno».

L'ironia di Peppe Iodice sui social

Aprire gli occhi è divenuto esercizio complesso per chi fino a pochi mesi fa sognava il grande traguardo e poi l'ha vissuto senza dover rincorrerlo nel sonno. Napoli si è svegliata sudata, ha brividi di paura, vede dissolversi il tricolore e teme anche per la Champions, d'altronde la classifica canta e certe prestazioni non consolano. Bisogna fare scorta di fiducia ma anche di ironia, ne ha tanta il comico Peppe Iodice che spesso affida ai social il suo pensiero che raccoglie ampi consensi di pubblico e tifo: «Presidè, che vogliamo fare? Questo Garcia non se ne intende, domenica buttava in campo gente a caso, ad un certo punto ha chiamato anche Starace che però aveva il caffè sul fuoco. Ora chi prendiamo prendiamo è meglio di Garcia, anche il parcheggiatore fuori allo stadio ne capisce di più». L'ironia strappa sorrisi ma non basta, c'è bisogno di scavare nei problemi e trovare le parole giuste per descriverli. Lo scrittore Maurizio De Giovanni evidenzia «la netta e preoccupante frattura tra squadra e allenatore dal punto di vista tattico» e sottolinea le divergenze in gesti che, dopo Osi e Kvara, hanno visto protagonista anche Politano dopo il cambio con Cajuste: «Ma aggiungo anche Mario Rui ed Elmas che non stanno giocando più tanto come accadeva in passato».

I problemi del Napoli e le possibili soluzioni secondo i tifosi

La stagione è appena cominciata ma presto sarà già tempo di scelte: «Non credo che De Laurentiis vorrà esonerare subito Garcia - dice il professor Bruno Siciliano, ordinario di Automatica alla Federico II - ma è chiaro che la squadra non lo segua più e in questi casi, come accadde con Ancelotti, a pagare è sempre l'allenatore. Credo che i calciatori, che sono forti, che hanno vinto uno scudetto, soffrano il fatto di non riuscire a esprimersi come vorrebbero. In più la società rischia di veder svalutati i valori di alcuni pezzi pregiati». Per Guido Trombetti, ex rettore dell'Università Federico II di Napoli, il cambio in panchina è l'unica soluzione: «Non ne vedo altre, Garcia non ha dato gioco alla squadra e lo spogliatoio è teso. La stagione è già così fallimentare e il Napoli, che ha subito otto gol da tre big, rischia seriamente non solo di perdere lo scudetto ma di non entrare neppure tra le prime quattro».

C'è anche chi difende Garcia

C'è una voce che si eleva oltre la rabbia collettiva, è quella del professor Guido Clemente di San Luca, ordinario di Diritto amministrativo all'università della Campania Luigi Vanvitelli, che un po' ci prova ad andare controcorrente: «Difendere Garcia è difficile e De Laurentiis ha sbagliato a sceglierlo lasciandosi prima scappare Spalletti, ma possiamo anche dire che se Osimhen avesse segnato il 2-1 la maggior parte dei critici oggi avrebbe elogiato l'allenatore? Sul piano tattico non c'è difesa che tenga, le sostituzioni sono state incomprensibili e Garcia non è entrato in sintonia con i calciatori. Ma certi giudizi sono influenzati solo dai risultati».