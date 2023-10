De Laurentiis show sulla Supercoppa: "Deficiente chi vuole andare in Arabia!"

Cosa ha detto De Laurentiis sulla Supercoppa

Il quotidiano Repubblica riporta il pensiero del patron azzurro sulla Supercoppa: “Avete visto quello che sta succedendo in Israele? Potreste immaginare che ci sia un blocco aereo su quei territori? Ragazzi, vi siete resi conto che con quattro aerei portiamo la bellezza di 120 giocatori che valgono quello che valgono? Ma siete deficienti. Tutto questo per guadagnare pochi milioni in più? Facciamola all’Olimpico, perché dobbiamo andarci a rompere le scatole là? Non è che voglio boicottare: ho solo detto ‘ragionate’”.

Supercoppa, la posizione di De Laurentiis

De Laurentiis sulla Supercoppa in Arabia aveva sollevato più di una perplessità. Il Napoli potrebbe decidere di non andare a Gedda? Al momento, nulla si può escludere. In ogni caso, in via Rosellini sono già preparati: nel caso, la squadra partenopea verrà sostituita dal Milan