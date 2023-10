Diretta allenatore Napoli, Garcia a rischio: tutte le news di giornata

La posizione dell'allenatore del Napoli Rudi Garcia resta in bilico. Resiste l'ombra dell'esonero. De Laurentiis non è contento degli ultimi risultati e le prestazioni non convincono. Nonostante le parole di Conte, che ha confermato la volontà di fermarsi, Garcia rischia. Si attendono novità.

10:20

Calaiò avrebbe approvato la scelta Conte

L'ex attaccante azzurro Emanuele Calaiò è stato allenato da Conte a Siena: "Conte è un vincente, ha una mentalità incredibile, lavora tanto, è tosto ma se lo segui si fa voler bene. Nello spogliatoio nessuno fa polemica o parla perché lui sa come tenerlo a bada, proprio quello che sarebbe servito al Napoli. Con gli attaccanti in rosa e col suo calcio offensivo ci saremmo divertiti".

10:00

Il ds Meluso aveva proposto Gallardo

Marcelo Gallardo, argentino, 47 anni, allenatore del River Plate dal 2014 al 2022, era un'idea del Napoli per la panchina. Il ds Meluso l'aveva proposto a De Laurentiis, che però aveva in mente solo Conte.

9:40

De Laurentiis voleva solo Conte

De Laurentiis non ha preso in considerazione delle alternative a Conte. Il massimo dirigente azzurro voleva soltanto l'ex Juve per sostituire Garcia in caso di esonero

9:30

Napoli, la condizione di Anguissa

Mentre tiene banco la questione relativa a Garcia, il Napoli ha ripreso ieri gli allenamenti. Ci sono novità sulla condizione di Anguissa.

9:20

Conte: "Voglio godermi la famiglia"

Attraverso un post pubblicato su Instagram, Antonio Conte ha smentito le voci che lo vedrebbero come nuovo allenatore del Napoli