Napoli, tutte le mosse di De Laurentiis: "Garcia stia tranquillo"

INVIATO A CASTEL VOLTURNO - Se non fosse sgradevole , visto il momento , ci sarebbe da scommettere su cosa si siano detti, come se lo siano detti, dove se lo siano detti, ondeggiando un po’ tra la realtà e la fantasia: perché quando Aurelio De Laurentiis piomba a Castel Volturno , sta cominciando un’ altra storia , che sa di quella vecchia, adagiata sugli scalini di questa settimana piena di ombre. È un mezzogiorno anormale , lo raccontano i fatti mica le opinioni, e un presidente che ha il dovere di riprendere in mano il proprio club, cerca di organizzare una controffensiva alla crisetta: Rudi Garcia è rimasto a galleggiare nel vuoto o negli echi, alle spalle del fantasma di Antonio Conte , che rispettosamente se ne è stato però un passo più in là, prima che si scatenassero equivoci. Ma il rischio che voli via l’acqua sporca con il bambino rimane e De Laurentiis , il capo di un’azienda (pure emozionale) con poco meno di quattrocento milioni di euro a bilancio , scende in campo, arriva al Centro Sportivo per incontrare assieme all’ ad Chiavelli chiunque - il ds Meluso , il club manager Sinicropi , il vicepresidente Edl e infine con le prime tenebre Micheli - e poi si accomoda anche a parlare (ovviamente) con Garcia . «Stia tranquillo, vada avanti, le vittorie sanano le situazioni più difficili». E pure quelle più “scabrose”, perché da lunedì alla Luiss («con Garcia stiamo vivendo un momento no... a me dispiace quando devi esonerare qualcuno, ma nel calcio purtroppo avviene di dover fare questo, con la morte nel cuore...») ad un giovedì un tantino surreale , s’è sentito il rumore dei cocci dello scudetto e pure quelli della Champions e pure la paura di ritrovarsi, quasi senza accorgersene, dall’Olimpo degli dei al sottoscala del Football.

Napoli, la giornata di De Laurentiis

De Laurentiis è rimasto a governare il Napoli da vicino, s’è impossessato del proprio ruolo e pure di quelli altrui, ha ascoltato il management, ha voluto dialogare con quella decina di calciatori che sono stati risparmiati dalle Nazionali, ha indugiato con qualche saggio come Juan Jesus e Rrahmani, ha radiografato la situazione, ha tentato anche di rassicurare Garcia, senza porre alcuna condizione, né ultimatum: le parole superflue non servono. «Vada avanti tranquillamente». E poco prima delle sette della sera, ha salutato per rientrare a Roma, a casa sua, alla Filmauro, dove si sta bene pure da soli, per riflettere e ripensare alle frasi ascoltate nel cuore del villaggio.

Napoli, cosa non è successo

Era necessario che De Laurentiis fosse a Castel Volturno, nonostante mancasse il talento più fosforescente di una squadra a rischio turbolenza: lo invocavano gli accadimenti d’inizio settimana, le sue stesse frasi, un clima di delegittimazione nei confronti dell’allenatore, l’esigenza stessa di non lasciare Garcia nella vaghezza d’una fase delicata. E il resto, tra diplomazia e un pizzico di inevitabile “insincerità”, ha rappresentato il menù introduttivo per accomodarsi ancora e di nuovo al tavolo dei Grandi, che tra un anno lascerà versare oltre la gloria decine e centinaia di milioni da una Champions che è tutta da assaporare: non dovevano certo volare i piatti in quell’appuntamento che potrà ripetersi in giornata oppure chissà... Da Roma a Napoli, è un attimo, e De Laurentiis è consapevole che debba ritrovare l’Alta Velocità per non restare distante dai sogni che gli appartengono dal 2004 in poi e che per un’estate assai naif possono evaporare così, in una immagine che scompone sé stesso, dunque la Storia.