Belve, Francesca Fagnani rivela: “Conte è stato abbastanza esplicito…”

Questa sera andrà in onda l'intervista di Antonio Conte al programma tv Rai Belve. Nelle anticipazioni l'ex allenatore del Tottenham ha ammesso di apprezzare piazze come Roma e Napoli . La conduttrice Francesca Fagnani è intervenuta a Kiss Kiss Napoli commentando l'intervista realizzata all'ex ct della nazionale italiana. Conte ha trattato diversi argomenti, dal suo futuro al rimpianto Juve.

Cosa ha detto la Fagnani su Conte?

La conduttrice Rai ha dichiarato: "Antonio Conte è stato abbastanza esplicito. Lui è attratto, capiremo durante la puntata di Belve se c'è stato un interessamento del Napoli e della Roma. Non nega contatti con il presidente del Napoli, è corteggiato. Non ama subentrare in corsa. Però ora bisogna capire anche se c'è stato un interessamento anche della Roma. Sicuramente bisogna capire qual è il pensiero di Conte su un suo ritorno ad allenare".