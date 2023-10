Napoli, Conte svela: "Mi sento spesso con De Laurentiis. E su Garcia..."

Conte svela: "Mi sento spesso con De Laurentiis"

Queste le parole di Conte durante l'intervista: "Ci sono due piazze che vorrei allenare, Roma e Napoli. Sono piazze passionali che si sposano bene con me, vorrei vivere la passione che ti trasferiscono. Ma serve che ci sia grande serietà e un progetto che mi dia la possibilità di vincere. Non prenderei squadre in corsa. Il Napoli mi ha cercato? Lo dice lei. Con De Laurentiis c'è stima e ci sentiamo spesso e volentieri. Abbiamo un rapporto personale. Mi ha sempre dimostrato grande stima ed ha fatto scelta ben precisa con Garcia dopo Spalletti. Le sue scelte hanno dimostrato che è una persona lungimirante, un visionario. Il tempo gli darà ragione anche quest’anno".