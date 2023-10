Lindstrom ha spiegato perché sta giocando così poco nel Napoli

Jesper Lindstrom ha giocato appena 114 minuti col Napoli. Quattro partite, una sola da titolare a Lecce, nessun sussulto. Poco spazio per mettersi in mostra. Ma c'è una motivazione ed è proprio il talento danese a svelarla intervenuto a Calcionapoli24 a margine della sfida contro San Marino: "Ci vuole del tempo quando cambi squadra, sono passato dal calcio tedesco a quello italiano. Ma io sono pronto e non vedo l'ora di giocare. Voglio mostrare ai tifosi del Napoli la mia passione per il calcio".